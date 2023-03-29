İsveç'in gündeminde NATO'ya üyelik süreci var. Ancak bu üyelik olmazsa, başka seçenekler de masada.

NATO üyeliği olmazsa, İsveç için çizilebilecek alternatif yol haritaları, basında paylaşıldı.

Washington ile doğrudan anlaşma yapılması ya da Londra yönetimiyle iş birliği alternatifler arasında yer alıyor.

İsveç'in Afdonbladet gazetesi, gelişmeleri, "NATO bizi içeri almak istemiyorsa, güvenliğimizi başka bir şekilde ayarlamamız gerekiyor." ifadeleriyle yorumladı.

İsveç hiçbir taahhünü yerine getirmedi

İsveç ne teröre desteğini kesti ne de İslam karşıtlığıyla mücadele etti. Hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi.

NATO'ya üyelik sürecinde somut adımlar atması beklenirken, sergilediği tutumla Finlandiya'nın gerisinde kaldı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay süreci başlatılırken, İsveç için henüz karar alınmadı.

İsveç yoluna nasıl devam edecek?

İsveç basınında "Finlandiya üye olsun, biz dışarıda kalalım." yorumları yapılmaya başlandı.

Afdonbladet gazetesi, İsveç'in NATO'ya üye olmaması durumunda yoluna nasıl devam edeceğini analiz etti.

NATO üyeliğine alternatif olarak Washington yönetimiyle ikili anlaşmalar yapılabileceği yorumu yapıldı.

İngiltere ile işbirliği de bir başka seçenek olarak gösterildi.