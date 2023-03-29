BBC'nin haberine göre, AİHM tarafından görülecek ilk iklim değişikliği davası, kendilerine "İklim Yaşlıları Kulübü" adını veren ve ortalama yaşları 73 olan İsviçreli kadınlar tarafından açıldı.

Kadınlar, iklim krizi nedeniyle daha sert ve daha sık ortaya çıkan sıcak hava dalgaları nedeniyle sağlıklarının ve yaşam kalitelerinin düştüğünü dolayısıyla insan haklarının ihlal edildiğini iddia etti.

AİHM'e sunulan kanıtlar arasında kadınların sağlık kayıtları da yer aldı.

Kadınlar, mahkemeden, İsviçre'yi sera gazı emisyonunun azaltılması için daha fazla çalışmaya zorlamasını istedi.

Davacılardan Elisabeth Stern, "İklim değişikliği nedeniyle daha fazla sıcak hava dalgalarına maruz kalıyoruz. Yaşlı kadınlar olarak bu durum bizi daha fazla etkiliyor ve normale göre ölüm artıyor." dedi.

Stern, "Hükümetimiz düzgün bir iklim politikası çıkaramadı diye biz ölmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa İklim ve Sağlık Gözlemevi, ortalama sıcaklıkta öngörülen artışların Avrupa çapında, özellikle yaşlılar arasında "halk sağlığı üzerinde ciddi etkileri" olabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre, İsviçre'deki sıcaklıklar küresel ortalamadan daha hızlı artıyor.

Birlemiş Milletler (BM) bünyesinde bulunan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmadığı sürece, Avrupa'nın aşırı yağışlar nedeniyle çıkabilecek su baskınlarına karşı savunmasız kalacağını söylüyor.

İklim Yaşlıları Kulübü, iklim değişikliği politikaları nedeniyle 6 yıldır İsviçre mahkemelerinde hükümete karşı süren davalarından sonuç alamamıştı.