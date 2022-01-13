İsveç Spor Bakanı Anders Ygeman, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle hükümetten hiçbir yetkilinin Pekin'de yapılacak olimpiyata gitmeyeceğini söyledi.

Bunun siyasi ve diplomatik bir boykot olmadığını belirten Ygeman, "İsveç'in Çin'e karşı eleştirilerini diplomatik ve siyasi kanallardan iletiyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da COVID-19 nedeniyle katılmadık." ifadelerini kullandı.

ABD ve Avustralya, insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek olimpiyatları boykot kararı almıştı.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-24 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.