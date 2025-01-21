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Dünya
AA 21.01.2025 22:28

İsveç Dışişleri Bakanı: YPG, PYD ve FETÖ'ye hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, "Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik. İsveç olarak organize suçla ilgili her iki ülkeyi de etkileyen suçlarla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı: YPG, PYD ve FETÖ'ye hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz
[Fotograf: Reuters]

Stenergard, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile Dışişleri Bakanlığındaki Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stenergard, ülkesinin terörle mücadelesinin öncelikli bir konu olduğunu ve bu konuyu Türkiye ile birlikte ele alacaklarını vurgulayarak, "Uluslararası terör, iki ülkemiz de dahil olmak üzere bütün dünyayı tehdit ediyor. Bu nedenle müttefikler olarak terörle mücadele konusunda, her türlü mücadele konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Fidan'a, İsveç'in Madrid'de (2022 NATO Madrid Zirvesi) ve Vilnius'ta (2023 NATO Vilnius Zirvesi) Türkiye'ye vermiş olduğu tüm taahhütleri yerine getireceğine dair teyitte bulunduğunu belirten Stenergard, "Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik. İsveç olarak organize suçla ilgili her iki ülkeyi de etkileyen suçlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim için ülkemiz açısından en üstte yer alan öncelikler arasında olmaya devam edecek ve Türkiye ile ortak ve müttefik olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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