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Dünya
AA 21.01.2025 23:30

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 600 isyancı silah bıraktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde faaliyet gösteren isyancı "Zaire Öz Savunma Grubu"nun 600 üyesi, düzenlenen törenle silah bıraktı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 600 isyancı silah bıraktı
[Fotograf: TRT Haber]

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Mabanga köyünde tören düzenlendi.

Törende, 600 isyancı silah bıraktı. İsyancılar, yetkililere silah ve mühimmatlarını da teslim etti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, el değmemiş yaklaşık 24 trilyon dolarlık zengin yer altı rezervine sahip ülkede, gümüş, bakır, kobalt, altın, koltan ve elmas, onlarca kıymetli madenden sadece bazıları olarak öne çıkıyor.

KDC hükümeti, yaklaşık 20 yıldır altın ve değerli madenlerin kontrolünü ele geçirmeye ve bölgede alan kazanmaya çalışan silahlı gruplarla mücadele ediyor.

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