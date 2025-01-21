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Dünya
AA 21.01.2025 23:03

Eriyen buzullar, milyonlarca insan için uzun vadeli su güvenliğini tehdit ediyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, eriyen buz ve buzulların milyonlarca insan için uzun vadeli su güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Eriyen buzullar, milyonlarca insan için uzun vadeli su güvenliğini tehdit ediyor
[Fotograf: Reuters]

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, WMO ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), bugün "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" girişimini resmen başlattığı aktarıldı.

Açıklamada, "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı"nın, dünya genelinde 2 milyardan fazla insana tatlı su sağlayan buzulları korumaya yönelik küresel çabalarda önemli dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Yıl boyunca çok sayıda etkinliğin düzenlenerek buzulların iklim sistemi ve hidrolojik döngüdeki kritik rolü hakkında küresel farkındalığın artırılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, hızlanan buzul erimesinin ortaya çıkardığı acil zorlukların bu programlarda ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Dünya çapında 275 binden fazla buzul, yaklaşık 700 bin kilometrekarelik alanı kaplıyor. Buzullar ve buz tabakaları, küresel tatlı suyun yaklaşık yüzde 70'ini depoluyor. Ancak buz oluşumları, iklim değişikliği nedeniyle hızla geri çekiliyor. Bu önemli kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra ekonomik istikrar, kültürel hizmetler ve geçim kaynaklarını korumak için önemli." ifadeleri kullanıldı.

"Buzulların Korunması Uluslararası Yılı" kapsamında UNESCO ve WMO'nun, 75'ten fazla uluslararası kuruluş ve 35 ülkenin desteklediği uluslararası çabaları koordine edeceği belirtilen açıklamada, bu yıl veri toplama ve analizini geliştirmek için küresel buzul izleme sistemlerini genişletme, buzullarla ilgili tehlikeler için erken uyarı sistemleri geliştirme ve buzullara bağımlı bölgelerde sürdürülebilir su kaynakları yönetimini teşvik etmeye odaklanılacağı vurgulandı.

​​​​​​​ Gençlerin buzul koruma çabalarına ve iklim eylemine dahil edilmesine öncelik verileceği kaydedilen açıklamada, hükümetler, bilimsel kurumlar, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına bu küresel çabaya katılma çağrısı yapıldı.

"Bu uluslararası yıl, dünya için bir uyarı çağrısı olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Dünya Meteoroloji Örgütü, yakın zamanda 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu doğruladı. Buzulların çekilmesi dahil iklimimizin durumu hakkında tekrar kırmızı alarm verdi." ifadelerini kullandı.

Buzulların 2023'te en büyük kütlesel kaybı yaşadığını hatırlatan Saulo, "Eriyen buz ve buzullar milyonlarca insan için uzun vadeli su güvenliğini tehdit ediyor. Bu uluslararası yıl, dünya için bir uyarı çağrısı olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Buzulların Korunması Uluslararası Yılı'na ilişkin tanıtım etkinliğinin, WMO'nun genel merkezinde düzenlendiği aktarıldı.

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