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Dünya
AA 21.01.2025 20:33

Meksika Devlet Başkanından, Trump'a "Amerika Körfezi" cevabı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" sözlerine ilişkin, "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir." dedi.

Meksika Devlet Başkanından, Trump'a "Amerika Körfezi" cevabı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD Başkanı Trump'ın Meksika Körfezi'ne ilişkin sözlerini değerlendirdi.

​​​​​​​Sheinbaum, "ABD'nin kıta sahanlığına karşılık gelen bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir." ifadesini kullandı.

ABD ile göçmenler konusunda kısa sürede diyalog kurulmasını arzu ettiklerini dile getiren Sheinbaum, "Benim görevim, bu büyük halkın temsilcisi olmaktır. Bu nedenle ABD ile ilişkilerimizde eşitlik temelinde hareket edeceğiz ve her zaman ABD’de yaşayan Meksikalıları savunmaya devam edeceğiz. Diyalog ve işbirliği için zamanın geldiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Sheinbaum, ABD’den sınır dışı edilecek Meksikalılara destek sağlamak amacıyla 2 bin 610 hukuk uzmanı ve 1773 görevlinin yer aldığı ekip oluşturulduğunu bildirdi.

Trump birbiri ardına kararnameler imzaladı
Trump birbiri ardına kararnameler imzaladı

Meksikalıların, ABD ekonomisi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Sheinbaum, bunun Trump yönetimi tarafından bilindiğini ifade etti.

Sheinbaum, ABD ile ele alınacak birçok konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu kaçakçılığı, ABD’den Meksika'ya silah geçişi, kültürel meseleler, ABD’deki Meksikalıların durumu ve elbette ticari ilişkiler gibi pek çok konuda görüşeceğiz. Biz büyük bir ülkeyiz; çalışkan, kültürel potansiyeli yüksek bir halkız. Meksika'nın başını eğmesi veya kendini daha aşağı hissetmesi için hiçbir sebep yok."

Sınır dışı edilecek Meksikalılara destek

Meksika İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez de yaptığı açıklamada, ABD’den gönderilecek Meksikalılara yardımcı olacaklarını ve destek sağlayacaklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ise ABD’de yaşayan Meksikalılara, haklarını korumak amacıyla geliştirilen mobil uygulama "ConsulApp"’i indirmelerini tavsiye etti. Bu uygulamanın en yakın konsolosluğu harekete geçirebilmek için büyük kolaylık sağladığını söyledi.

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