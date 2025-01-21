İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet tırmanıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilerin mallarını ateşe verip yok etti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarında yer alan Funduk ve Cinsafut beldelerinin sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusunun koruması altında evlere ve işyerlerine saldırdığını belirtti.

Saldırıların mağdurlarından 33 yaşındaki Ahmed Beşir, gece yaşanan saldırılarla ilgili olarak, "Evde sadece annem ve küçük bir çocuk vardı. Yaklaşık 40 yerleşimci evi yakmaya çalıştı, ancak Allah’ın lütfu ve halkın yardımı sayesinde bir felaket önlendi." diye konuştu.

Saldırıda yeni aldığı kamyonun ve jeneratörün yakıldığını, komşusunun arabasının ateşe verildiğini, evin camlarının taşlanarak kırıldığını ve yangın çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen Beşir, İsrail ordusunun saldırganları durdurmadığını aksine kendilerini korumaya çalışan Filistinlileri engelleyip üzerlerine ateş açtığını ifade etti.

Beşir’in komşusu 39 yaşındaki Ahmed Osman’ın iş yeri de saldırıların hedefi oldu.

Osman, "Dükkanımdan geriye hiçbir şey kalmadı. Yangını durdurmaya çalıştık ama büyük kayıplar verdik." dedi.

Savunmasız bırakıldıklarını vurgulayan Osman, kendilerine Batı Şeria’da yaşama hakkı tanınmadığını söyledi.

Saldırılardan etkilenenlerden 48 yaşındaki Mahmud Iyd de yaklaşık 70 bin dolar zararı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dükkanım ana yol üzerinde ve sürekli asker ya da polis var. İsrailli yerleşimciler geliyor, kargaşa çıkarıyor, askerlerin gözü önünde her şeyi yakıp yıkıyor, öldürmeye çalışıyor. Geceleyin yerleşimcilerin sayısı çoktu ancak askerlerin sayı da fazlaydı ama her şeyi tahrip ettiler, geçim kaynağımızı yaktılar."

Filistin Devlet Başkanlığı, yaşananları "İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir parçası ve devamı" olarak nitelendirerek kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, saldırılarla ilgili olarak, "Bu saldırılar, Batı Şeria’nın bağlantısını koparma amacıyla şehirlerin girişlerine askeri kontrol noktaları ve demir kapılar kurma politikasıyla birleşti." dedi.

Ebu Rudeyne, "Terörist yerleşimci milisler ve işgal ordusu tarafından işlenen bu suçlar, İsrail işgal devletinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü, kutsal mekanları ve mülklerini hedef alan imha savaşının bir parçasıdır." açıklamasını yaptı.

2024’te şiddetin dozu arttı

Filistin resmi kaynaklarına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2024 yılında Batı Şeria'da 2971 ihlal gerçekleştirdi ve bu saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 14 binden fazla ağaç zarar gördü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci sayısının 770 bini aştığı belirtiliyor.

Gazze'deki saldırılarının yanı sıra İsrail ordusu, Batı Şeria’daki saldırılarını da genişletip şiddetini artırırken, bölgede şimdiye kadar 860 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 700'den fazlası yaralandı ve 14 bin 300 kişi gözaltına alındı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu dün 21 Filistinli yaralanmış, çıkan olaylarda Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Nablus, El Halil, Kalkilya ve Ramallah kentlerinde düzenlenen son baskınlarda aralarında eski tutukluların ve iki kadının da olduğu 20 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 14 bin 300'ü geçtiği aktarıldı.