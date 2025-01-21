Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2025 17:24

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Gazze'den sorumlu Güney Cephesi Komutanı Finkelman istifalarını açıkladı

Soykırımcı İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlenen saldırılardaki "feci başarısızlığın sorumluluğunu her gün hissettiğini" belirterek 6 Mart'ta geçerli olacak şekilde görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Gazze'den sorumlu Güney Cephesi Komutanı Finkelman istifalarını açıkladı

İsrail basınındaki haberlere göre, Halevi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'a istifasını sundu.

Halevi, istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtti.

İsrail ordusunun, bir yıl 3 aydır devam eden saldırılarıyla "Hamas'ın silahlı kanadına ağır darbeler indirdiğini, kuzeyde Hizbullah'ı bugüne kadar eşi görülmemiş biçimde gerilettiğini, İran'ı ve bölgesel faaliyetlerini zayıflattığını" savunan Halevi, "ordunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlanması, Suriye ordusunun becerilerinin yok edilmesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerin artırılması" gibi başarılara imza attıklarını ileri sürdü.

Öte yandan, İsrail ordusunda Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail Ordusu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek istifasını sunduğunu duyurdu.

Finkelman, bir sonraki selefine görevi teslim edene kadar ordu içindeki sorumluluklarını sürdüreceğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılıkları yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları Halevi'yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İran ile Rusya arasındaki stratejik anlaşma ne anlatıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
Borsa günü düşüşle tamamladı
17:48
Türkiye ve Mısır heyetleri arasındaki istişareler, Ankara'da gerçekleşti
17:44
Otel yangınında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek
17:46
İstanbul'da başıboş köpekler yoldan geçenlere işte böyle saldırdı
17:28
AB'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
17:27
Katil İsrail’in Cenin'de düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli öldü
Ateşkesin ardından Gazze
Ateşkesin ardından Gazze
FOTO FOKUS
İstanbul'da başıboş köpekler yoldan geçenlere işte böyle saldırdı
İstanbul'da başıboş köpekler yoldan geçenlere işte böyle saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ