BM: Gazze'deki insanların barınak ihtiyacının giderilmesi için kaybedecek zaman yok

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakatın ardından 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Laerke, "Şimdi büyük bir umut zamanı, kırılgan ama hayati. Bu ateşkes anlaşması devam etmeli. Elbette, önümüzdeki karmaşıklıkları kimse hafife almamalı; enkaz kaldırma ve savaştan kalan patlayıcı mühimmatların temizlenmesi bunlardan bazıları." dedi.

Laerke, anlaşmanın garantörleri ve İsrail ile birlikte yardım malzemelerini ulaştırmak için çalıştıklarını kaydederek, sahada yerel yetkililer ve topluluklarla iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ateşkes ve esir takası mutabakatının yürürlüğe girmesiyle Gazze'ye yönelik yardımların hızlandığını vurgulayan Laerke, 19 Ocak'tan bu yana yüzlerce insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını kaydetti.

"Açlık yaygın, insanlar evsiz, hastalıklar ve yaralanmalar yaygın"

Laerke, Gazze'deki insani duruma işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu yardımları en üst düzeye çıkarmalıyız ve çıkaracağız. Açlık yaygın, insanlar evsiz, hastalıklar ve yaralanmalar yaygın ve çocuklar ailelerinden ayrı. Gazze'nin üzerinde derin bir psikolojik travma bulutu bulunuyor. Önceliklerimiz arasında gıda yardımlarını ulaştırılmak, fırınlar açmak, sağlık hizmeti sağlamak, hastaneleri yeniden faal hale getirmek, su şebekeleri ve barınakları onarmak için malzeme getirmek yer alıyor."

Yardım görevlileri de dahil tüm sivillerin korunması gerektiğine vurgu yapan Laerke, odak noktalarının, ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmak olduğunun altını çizdi.

AA muhabirinin, "Gazze'deki birçok insan ateşkesle birlikte evlerine dönüyor. Ancak sadece enkazla karşı karşıyalar. Şu anda kış koşullarını yaşıyoruz. Bu insanlar kısa vadede nerede yaşayacak? BM'nin bu insanlara barınak sağlamak için bir planı var mı?" sorusuna ilişkin Learke, 15 aydır acımasız saldırılar altında olan Gazzelilerin toplu alanlarda barındığını söyledi.

Laerke, barınak için BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulu veya tesisinin kullanıldığını anımsatarak, "Oradaki çadırları görmüşsünüzdür. İnsanlar ellerinde ne varsa onunla kendi barınaklarını inşa ediyor. Yani buradaki arayışın bir parçası barınak bulmak. Ne kadar erken bulunursa o kadar iyi. Kaybedecek zaman yok." ifadesini kullandı.

Gazze'deki konutların yüzde 92'si ya yıkıldı ya da hasar gördü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden olmuştu.

İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze'deki ağır yıkım dikkati çekiyor.

BM'ye göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.

Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.