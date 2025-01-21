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Dünya
AA 21.01.2025 23:19

Trump'ın doğumla otomatik vatandaşlık hakkını kaldıran düzenlemesi dava edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesi, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından mahkemeye taşındı.

Trump'ın doğumla otomatik vatandaşlık hakkını kaldıran düzenlemesi dava edildi
[Fotograf: Reuters]

ABD'deki sivil özgürlükler konusunda önde gelen kuruluş ACLU, ABD Başkanı Trump'ın dün imzaladığı bir kararname hakkında dava açtı.

ACLU tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin, ABD Anayasası tarafından korunan "ABD'de doğan çocukların otomatik olarak vatandaş olması hakkını" gasp ettiği ve bunun hukuken yanlış olduğu aktarıldı.

Trump'ın kararnamesine karşı New Hampshire eyaletinde dava açan ACLU temsilcileri, söz konusu kararnamenin hukuken Anayasa ile çeliştiğini ve uygulanamayacağını savundu.

ACLU Direktörü Anthony Romero, yaptığı açıklamada, ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık verilmemesinin sadece Anayasa'ya aykırı olmadığını, aynı zamanda Amerikan değerlerinin "pervasızca ve acımasızca" reddedilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Romero, “Bu kararname, ABD'de doğan ve Amerikalı olarak tüm haklardan mahrum bırakılan kalıcı bir alt sınıf yaratarak Amerikan tarihindeki en vahim hatalardan birini tekrarlamayı amaçlamaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Trump, dün imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, ABD'de doğan çocuklara otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

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