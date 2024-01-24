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Dünya
AA 24.01.2024 02:38

İsveç Dışişleri Bakanı: Terörizmle mücadelemiz Türkiye ile yakın iş birliği halinde sürecek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın iş birliği halinde sürecek" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı: Terörizmle mücadelemiz Türkiye ile yakın iş birliği halinde sürecek
[Fotograf: AA]

Billström, Dışişleri Bakanlığı konutu önünde düzenlediği basın toplantısında, "TBMM'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye ile NATO'da yakın iş birliği yapacağız. Uzun bir yolculuktu" diye konuştu.

Süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının beklendiğini belirten Billström, "NATO üyeliğiniz Türkiye ile ilişkilerinize neler katacak? sorusunu şöyle yanıtladı:

"Doğal olarak TBMM'nin onayı daha önce yaptığımız anlaşmaları değerli kıldı. 2022'de NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığımız Üçlü Muhtıra (Türkiye, Finlandiya ve İsveç) ve daha sonra Vilnius'ta yapılan anlaşmada uzlaşmıştık. Bu anlaşmalar devam ediyor. Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın iş birliği halinde sürecek."

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