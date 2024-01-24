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Dünya
AA 24.01.2024 00:47

ABD, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya girişini onaylamasından memnun

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya girişini onaylamasından memnun

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasına dair X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

Sullivan, açıklamasında, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Başkan Biden için önemli bir öncelikti" ifadelerini kullandı.

Jake Sullivan, İsveç'in güçlü ve kapasitesi yüksek bir savunma ortağı olarak katılımıyla NATO'nun daha güçlü hale geleceğini, İttifak'ın daha güvenli olacağını ifade etti.

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