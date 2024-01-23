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Dünya
AA 23.01.2024 23:51

Vatikan mahkemesi, cinsel istismar suçundan bir rahibe hapis cezası verdi

Vatikan'da temyiz mahkemesi, cinsel istismarla suçlanan rahip Gabriele Martinelli'yi, ilk derece mahkemenin verdiği beraat kararını bozarak 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Vatikan mahkemesi, cinsel istismar suçundan bir rahibe hapis cezası verdi
[Fotograf: AP]

Vatikan'ın resmi yayın organı VaticanNews'ta yer alan habere göre, Vatikan Temyiz Mahkemesi, 2008-2009 yıllarında, Katolik Kilisesi'ne bağlı okulda bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve 2021'de delil yetersizliğinden beraat eden rahip Gabriele Martinelli'nin davasını mağdur tarafın itirazı üzerine yeniden ele aldı.

Temyiz mahkemesi, Martinelli hakkındaki beraat kararını bozarak, 31 yaşındaki rahibin suçlu olduğuna hükmetti.

Martinelli'ye 2 yıl 6 ay hapis ve 1000 euro para cezası verilirken, temyiz mahkemesi, istismar mağduru tarafın tazminat talebini ise kabul etmedi.

İlk derece mahkemesinde rahip Martinelli’ye yardım ve yataklıktan suçlanan ve beraat eden bir diğer rahip Enrico Radice'nin de durumunun incelendiği bilgisi verildi.

Diğer yandan, İtalyan basını da Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da söz konusu iki rahibe yönelik benzer suçlamalarda bulunduğunu yazdı.

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