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Dünya
AA 23.01.2024 23:42

Almanya, Ukrayna’ya 6 askeri helikopter verecek

Almanya, Ukrayna’ya 6 Sea King Mk41 tipi çok amaçlı helikopter sağlayacak.

Almanya, Ukrayna’ya 6 askeri helikopter verecek
[Fotograf: AA]

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Ramstein" formatında çevrim içi düzenlenen 18’inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı.

Bu yıl Almanya’nın Ukrayna’ya desteğini artıracağı ifade edilen açıklamaya göre, Alman ordusunun stoklarından Ukrayna’ya 6 Sea King Mk 41 tipi çok amaçlı helikopter ve yedek parça paketinin verilmesinin yanı sıra uçuş ve teknik eğitim desteği de sağlanacak.

Teslimat, 2024 ikinci çeyreğinden sonra mümkün olacak.

Açıklamaya göre, Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Sea King’in Ukraynalılara Karadeniz üzerindeki keşiflerden asker taşımaya kadar pek çok alanda yardımcı olacak sağlam bir helikopter olduğunu belirterek, Almanya’nın Ukrayna’ya ilk kez bu türden bir teslimat yapacağı bilgisini paylaştı.

Pistorius, Ukrayna halkının ve altyapısının korunması için hava savunmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Savunma üretiminde de daha fazla hıza ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Pistorius, 2024’de de 10 bin Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını kaydetti.

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