NATO Genel Sekreteri: TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum. Macaristan'ın da ulusal onay sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağına inanıyorum. Tüm NATO müttefikleri Vilnius'ta İsveç'i ittifakımıza katılmaya davet etme konusunda mutabık kalmışlardır ve İsveç taahhütlerini yerine getirmiştir. İsveç'in üyeliği NATO'yu daha güçlü ve hepimizi daha güvenli kılacaktır.”