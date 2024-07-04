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Dünya
AA 04.07.2024 21:10

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesi ve Türkiye arasında "mükemmel" ilişkiler olduğunu dile getirerek ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmeyi planladığını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var
[Fotograf: AA]

İsveç'in başkenti Stockholm'de soruları yanıtlayan Billström, "Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var çünkü NATO üyeliğimiz sayesinde artık tam askeri müttefikiz" dedi.

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve NATO arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen üçlü görüşmede kararlaştırılan güvenlik anlaşmasına girme eşiğinde olduğunu kaydeden Billström, "Kişisel olarak işlerin planlandığı gibi ilerlediğini hissediyorum." diye konuştu.

Billström, Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ni sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek "Mevkidaşım Hakan Fidan ile en kısa zamanda, umarım önümüzdeki hafta Washington'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeyi ve görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

İsveçli bakan, ülkesinin İsrai'in Gazze’ye süren saldırılarıyla ilgili tutumu hakkında şunları kaydetti:

“İsveç her zaman insani ateşkesin bir an önce sağlanmasından, tüm esirlerin serbest bırakılmasından ve İsrail ile Filistin'in yan yana birer devlet olarak var olduğu, dünyanın geri kalanının bu iki halka güvenlik garantisi verdiği iki devletli bir çözüm için müzakerelere geri dönülmesinden yanadır."

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