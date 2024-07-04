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Dünya
AA 04.07.2024 20:49

Netanyahu, İsrail heyetini esir takası müzakerelerine göndermeye karar verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığı duyurdu.

Netanyahu, İsrail heyetini esir takası müzakerelerine göndermeye karar verdi
Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas'ın esir takasına ilişkin ilettiği yanıt hakkında İsrail basınına değerlendirmelerde bulundu.
 
Söz konusu yetkili, Netanyahu'nun bir sonraki esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet göndermeyi kabul ettiğini belirtti.
 
Haberde, Netanyahu'nun müzakere heyetiyle yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların "İsrail'in hedeflerine ulaşıncaya kadar süreceği" mesajını verdiği aktarıldı.
 
Esir takasının ele alınacağı bir sonraki müzakerenin nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Daha önce İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapmıştı.
 
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.
 
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.
 
Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.
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