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Dünya
AA 04.07.2024 17:01

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın esir takası yanıtını görüşmek için toplanacak

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Hamas'ın dün arabulucularla Tel Aviv yönetimine ilettiği esir takası ve ateşkese ilişkin yanıtını görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın esir takası yanıtını görüşmek için toplanacak
[Fotograf: TRT Haber]

The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kurmaylarıyla Hamas'ın yanıtına ilişkin ön değerlendirmede bulunacağı belirtildi.

Kurmaylarıyla yapacağı bu görüşmenin ardından Netanyahu'nun Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı kaydedildi. Güvenlik Kabinesi toplantısında da Hamas'ın yanıtının ele alınacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile bugün telefonda görüşmesinin beklendiği aktarıldı. Netanyahu ile Biden arasında yapılması planlan telefon görüşmesinin Hamas'ın yanıtının ardından gelmesine dikkati çekildi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

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