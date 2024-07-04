Putin: Ukrayna'da anlaşma sağlanmadan ateşkesin sağlanması mümkün değil

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Rus basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta ve kısa menzilli füze sistemleri üretimine başlamaya hazırlandıklarını anlatan Putin, "Üretim için ilgili talimatları verdik. Konuşlandırılmalarına gelirsek, eğer Amerikan yapımı sistemler, orta ve kısa menzilli füzeler, (dünyada) bir yerde ortaya çıkarsa, o zaman mütekabiliyet gereği hareket etme hakkımızı saklı tutuyoruz." diye konuştu.

Putin, ABD’nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirterek, "Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor." dedi.

ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yönelik söylemlerde bulunduğunu anımsatan Putin, "Bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Olası tekliflerini ve bunu nasıl yapacağını elbette bilmiyorum. Buradaki asıl soru da aslında budur ancak söylediklerinde samimi olduğundan şüphem yok." ifadesini kullandı.

Putin, ABD’deki seçimlerin ardından kabinenin kurulmasını beklediklerini, Rusya’nın ABD ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya-Türkiye ilişkileri

Putin, "Rusya-Türkiye ilişkilerinde en büyük sorun nedir? Ne veya kim bize sorun yaratıyor?” şeklindeki soruyu yanıtlayarak, "Ne bize sorun yaratıyor iyi biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi iradesi bu konuda bize yardımcı oluyor. Teknik anlamda ödemelerde sorun var. Türk ortaklarımız bize dün ticaret hacminin 63 milyardan 55 milyar dolara gerilediğini iletti." dedi.

Bunun sebebinin taraflarca farklı olduğunu vurgulayan Putin, "Bazı objektif unsurlar var ve bunlar başkalarının bize engel koymasıyla değil yaşanan gelişmelerle ilgili." diye konuştu.

Putin, mevcut durumun yerel üretim ve ikili ilişkilerin gelişimiyle ilgili olduğunu belirterek, "Tüm sorunlar çözülebilir." ifadesini kullandı.

"Taliban terörle mücadelede müttefikimiz"

Rusya’nın Taliban’ı ne zaman terör örgütü listesinden çıkaracağına yönelik soruya Putin, "Genel olarak Taliban'ın ülkedeki gücü kontrol ettiğinden yola çıkmalıyız. Bu anlamda Taliban terörle mücadelede bizim kesinlikle müttefikimizdir." yanıtını verdi.

Taliban’ın Afganistan’da istikrarlı durum istediğini anlatan Putin, "Taliban'dan defalarca bizimle ve terörle mücadele yolunda çalışmaya hazır olduklarına dair sinyaller aldık." dedi.

Ukrayna savaşı

Putin, Ukrayna ile müzakereleri reddetmediklerine işaret ederek, "Sorun şu ki çatışmayı arabulucuların yardımıyla ve yalnızca onlar aracılığıyla sonuçlandırmak bana pek mümkün görünmüyor. Her şeyden önce, bir arabulucunun nihai belgeleri imzalama yetkisine sahip olması pek olası değil." diye konuştu.

Konunun arabulucuların yetkinliğiyle ilgili olmadığını dile getiren Putin, "Sorun arabulucuların yetkisi. Arabuluculara son noktayı koyacak ve bu çıkmaza son verecek yetkiyi kim verebilir? Bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

Arabuluculuk konusunu genel olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Putin, "Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki müzakere sürecinde yaptığı gibi." ifadesini kullandı.

Ukrayna tarafının anlaşma sağlanması yönünde adım atması gerektiğinin altını çizen Putin, "Ancak bu adımların vazgeçilmez ve Rusya için uygun olması gerekiyor. Anlaşma sağlanmadan ateşkesin sağlanması mümkün değil. Ukrayna'nın atacağı adımlardan emin olmadan ateşkes sağlanamaz." şeklinde konuştu.

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin görev süresinin sona erdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ukrayna’daki yönetici 'elit kesim', yasa dışı şekilde iktidarda bulunuyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı'nın) yetkilerinin onaylanması için Anayasa Mahkemesine başvuruda bile bulunmuyor. Ukrayna Anayasa Mahkemesinin 2015’te kabul ettiği yasaya göre, başkanın görev süresi 5 yıl ve bu sürenin Anayasa’ya uygun şekilde uzatılması için herhangi bir gerekçe yok."