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Dünya
AA 01.03.2024 09:59

İsrailli işgalciler `yerleşim birimleri kurulması` talebiyle Gazze'ye yürüdü

Aşırı sağcı grup, İsrail'in 2005 yılında çekildiği Gazze'deki en büyük yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Gush Katif'e dönüşün sembolü olan `turuncu kurdeleler` taşıdı. İşgalciler, yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimini temsilen Gazze sınırına iki baraka kurdu

 İsrailli aşırı sağcı işgacli gruplar, İsrail ordusunun kara işgalini sürdürdüğü 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde `yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması` talebiyle Gazze sınırına yürüdü.

Onlarca kişilik aşırı sağcı işgal grubu, Gazze Şeridi'ne en yakın nokta olan Sderot kentinde toplandı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Gazze ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı yakınlarına geldi.

Aşırı sağcı grup, İsrail'in 2005 yılında çekildiği Gazze'deki en büyük yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Gush Katif'e dönüşün sembolü olan `turuncu kurdeleler` taşıdı. -

"Savaş biter bitmez Gazze'ye gitmeliyiz"

AA muhabirine konuşan İsrailli Mechi Fendel, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve güneyine yerleşmek için 500 ailenin gönüllü olduğunu söyledi.

Gazze içinde `Yahudi yerleşim birimleri ve beldeleri kurulduğunda bölgenin güvenli olacağını` iddia eden Fendel, `Savaş biter bitmez Gazze'ye gitmeliyiz. Eğer boşluk bırakırsak burası yeniden Hamas'ın bir eşek arısı terör kovanına dönüşür.` diye konuştu.

Fendel, uluslararası toplumun İsrail'e `Gazze'de yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurmaması` yönündeki uyarılarına ilişkin ise şunları söyledi: `Biz egemen bir devletiz. Burası (Gazze) bizim toprağımız. Anlamıyorum. Bu, Almanya'dan topraklarının bir kısmını başka bir yapıya vermesini talep etmeye benziyor. Neden ABD Teksas'ın bir kısmını Meksika'ya versin ki?` 

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İsrailli işgalci gruplar "yerleşim birimleri kurulması" talebiyle Gazze'ye yürüdü
İsrailli işgalci gruplar "yerleşim birimleri kurulması" talebiyle Gazze'ye yürüdü
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