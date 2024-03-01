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Dünya
AA 01.03.2024 08:56

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli öldü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dün açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, El Halil'in güney batısındaki Beyt Avva köyünde, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralanan Selahaddin Süleyman eş-Şevamire (28) kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün İsrail güçleri, Beyt Avva köyünde 3 kardeşe ateş açmıştı. Saldırıda, kalbinden vurulan Necmeddin Süleyman eş-Şevamire (25) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Selahaddin Süleyman eş-Şevamire ağır, diğer kardeş ise hafif yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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