İsrailli işgalciler ilkokulda öğrenci ve öğretmenleri darbetti

Bölgedeki Filistinli kaynaklar yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha kentinin kuzeybatısındaki El-Muarracat bölgesinde yer alan Arab Keabine İlkokulu'na saldırdığını belirtti.

Sopalarla ilkokulu basan saldırganların, öğrenci ve öğretmenleri darbettiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ellerinde sopalarla okula baskın düzenlediği görülüyor.

Saldırganların onlara engel olmaya çalışan kişileri darbettiği ve bazı kişileri de kovaladığı kameraya yansıyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sırasında okulda bulunanların ağlamaları ve çığlıkları duyuluyor.

Saldırganların baskını görüntülemeye çalışan bir kişiyi de darbettiği görülüyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait köylere ve beldelere saldırılar düzenliyor.

Söz konusu İsraillilerin, Batı Şeria'daki bu saldırılarında özellikle 7 Ekim'den bu yana yaşanan artış dikkati çekiyor.