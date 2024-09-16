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Dünya
AA 16.09.2024 11:47

Avustralya'da 7 şüpheli, 14 milyon dolarlık uluslararası yatırım dolandırıcılığıyla suçlanıyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde gözaltına alınan 7 kişi, 14 milyon dolarlık uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor.

Avustralya'da 7 şüpheli, 14 milyon dolarlık uluslararası yatırım dolandırıcılığıyla suçlanıyor

News.com.au sitesinin haberine göre, Victoria eyaleti polisi, uluslararası çapta yatırım dolandırıcılığı suçlamasıyla 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, uluslararası sendika tarafından tutulan 7 kişinin, banka çalışanı veya borsacı kılığına girerek sahte banka hesapları aracılığıyla Ağustos 2022 ila Şubat 2024'te 14 milyon dolardan fazla paraya yasa dışı yollarla el koyduğunu belirtti.

Olaya ilişkin bir yıldan uzun süredir soruşturma yürütüldüğünü ifade eden polis, ülke genelinde 30 mağdurun dolandırıldığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

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