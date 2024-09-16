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Dünya
AA 16.09.2024 11:28

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın farklı kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 700'e ulaşırken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı da 704 oldu.

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