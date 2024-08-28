Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.08.2024 06:06

İsrailli hahamlar, hükümetin Mescid-i Aksa'ya baskınları finanse etme kararına karşı çıktı

İsrailli 30 hahamın, hükümetin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskınları finanse etme kararını reddettiklerini açıkladı.

İsrailli hahamlar, hükümetin Mescid-i Aksa'ya baskınları finanse etme kararına karşı çıktı

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, "Dini Siyonizm Hareketi" mensubu 30 haham tarafından İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu'ya gönderilen mektubu yayımladı.

Miras Bakanlığının Mescid-i Aksa'ya baskınları finanse etme niyetinin konuşulduğuna dikkati çekilen mektupta, "Hahambaşıların, asırlar boyunca ibadet için dahi Heykel Dağı'na (Mescid-i Aksa) girişleri yasaklıyordu." ifadeleri kullanıldı.

Miras Bakanı Eliyahu'nun dedesi eski Hahambaşı Morchai Eliyahu'nun Mescid-i Aksa'ya girmenin yasak olduğu yönünde fetva verenlerden olduğu hatırlatılan mektupta, "Heykel Dağı'na girmek, kutsallığına saygısızlık endişelerine yol açıyor. Bilgeler de bunun Tevrat'taki ihlallerin en zoru olduğunu söylerler." denildi.

Mescid-i Aksa'ya baskınların mevcut statüyü hiçbir şekilde değiştirmeyeceğine işaret edilen mektupta, nitekim Aksa'nın bir yerleşim yeri veya seyahat turlarının yapıldığı bir yer olmadığına vurgu yapıldı.

Mektupta, "Deden eski Hahambaşı Morchai Eliyahu'nun yolunda giderek, Bakanlığın Heykel Dağı'na turları başlatma yönündeki planını iptal edeceğine güvenimiz tamdır." sözlerine yer verildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'da 26 Ağustos'ta yer alan haberde, İsrail'in ilk kez "İsrail Miras Bakanlığı aracılığıyla Mescid-i Aksa'ya rehberli turları finanse edeceği" belirtilmişti.

İsrail Miras Bakanlığının, söz konusu "turları" düzenlemek için polis onayı almak üzere aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ofisiyle temasa geçtiği aktarılmıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 7 kişiyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:03
11 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-25" operasyonu: 20 gözaltı
07:42
Gazze'de yeni tehdit: Çocuk felci
07:06
Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü
07:02
Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
06:49
Kocaeli'de firari FETÖ'cü yakalandı
06:53
4 yaşındaki çocuk, müzedeki 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ