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Dünya
AA 20.09.2023 10:48

İsrailli diplomat İran Cumhurbaşkanı'nın BM konuşması sırasında eylem yaptı

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşması sırasında Mahsa Emini'nin posteriyle salonda eylem yaptı.

İsrailli diplomat İran Cumhurbaşkanı'nın BM konuşması sırasında eylem yaptı
[Fotograf: Reuters]

İsrailli diplomat Gilad Erdan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde konuşurken, geçen yıl polis nezaretinde hayatını kaybeden İranlı kadın aktivist Emini'nin fotoğrafıyla ayağa kalktı.

Erdan, Emini'nin fotoğrafının üzerinde "İranlı kadınlar özgürlüğü hak ediyor. Şimdi" yazılı posterle salonda dolaştığı görüntüleri X sosyal medya platformundan paylaştı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Paylaşımında, yüzlerce İranlının BM Genel Merkezi dışında gösteri yaparak uluslararası toplumdan yardım istediğini kaydeden Erdan, "gerçek için mücadeleden vazgeçmeyeceğini ve BM'nin ahlaki çarpıklıklarını ortaya sermeyi sürdüreceğini" ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Erdan'ın BM yetkilileri tarafından salondan çıkartıldığı görüldü.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, 100'den fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

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