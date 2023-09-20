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Dünya
AA 20.09.2023 10:21

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idam cezası 12 yılın ardından tekrar devam edecek

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, ilaçların son kullanma tarihinin geçmesi ve tedarik yapılamaması nedeniyle 12 yıldır zorunlu ara verilen idam cezasının uygulanmasına yeniden devam edileceği bildirildi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idam cezası 12 yılın ardından tekrar devam edecek

Güney Carolina Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bryan Stirling, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette 2011'den beri gerçekleştirilemeyen idam cezalarının yeniden uygulanmaya başlanacağını kaydetti.

Stirling, idam cezasında kullanılan "pentobarbital" adlı zehirli iğnenin tedarik edildiğini bildirdi.

Eyalette halihazırda idam cezasının gerçekleşmesini bekleyen 34 tutuklu bulunuyor ancak cezaların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Eczaneler, idam cezasında kullanılacak ilaçları satmak istemiyordu

Eyalette en son 2011'de uygulanan idam cezasının ardından ilaçların, son kullanma tarihlerinin geçmesi ve eczaneler kimliklerinin açığa çıkabileceği endişesiyle ilaç satmaması nedeniyle cezalara 12 yıllık zorunlu ara verilmişti.

Eyalet Genel Kurulunun mayısta aldığı kararla, ilaçların tedarikinin sağlandığı kişilerin kimliklerinin gizli tutulmasına karar verilmişti.

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