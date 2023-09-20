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Dünya
AA 20.09.2023 10:06

ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanlarından İran'a "UAEA ile tam işbirliği" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin dışişleri bakanları, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği çağrısı yaptı.

ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanlarından İran'a "UAEA ile tam işbirliği" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Blinken ve KİK dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yapan New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan ve diğer KİK üyesi ülkelerin İran ile diplomatik temaslarının olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, BM Şartı'nı ihlal eden ve bölge güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na desteklerini yineleyen bakanlar, İran'a UAEA ile tam işbirliği çağrısında bulundu." ifadesi yer aldı.

Kuveyt ve Irak arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına da işaret edilen açıklamada, Irak ve Kuveyt'e deniz sınırı çiziminin tamamlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Irak Federal Mahkemesinin, iki ülke arasında deniz sınırının belirlenmesi ve seyrüseferin düzenlenmesi amacıyla imzalanan Hor Abdullah Anlaşması'nın geçersizliğine hükmetmesi anımsatılarak, Irak bu durumu bir an çözmeye davet edildi.

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