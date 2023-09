Ünlü İngiliz aktör Russell Edward Brand skandal suçlamalarla karşı karşıya…

İngiliz komedyen Russell Brand, kariyerinin zirvesinde olduğu 2006 - 2013 yılları arasında 4 kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Aykırı komedyen ile ilgili cinsel saldırı iddiaları ayyuka çıkmış durumda. 4 kadın Brand'ın kendilerine tacizde bulunduğunda ısrarlı.

İsimleri gizli tutulan bu kadınlardan biri, 2012 yılında Russel Brand'ın evinde bulunduğu sırada komedyenin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Genç kadın elinde bu durumu doğrulayacak tıbbi kanıtlar bulunduğunu ve olayın meydana gelmesinden bir gün sonra tecavüz merkezine gittiğini söyledi.

Bir başka kadın da kendisi 16, Brand 31 yaşındayken onunla duygusal şiddete uğradığı bir ilişki yaşadığını ileri sürdü.

Brand ile ilgili tüm iddialar bununla da bitmiyor.

Big Brother yapımcısı Endemol’ün personeli, birçok kişinin Brand’in dizi çekimleri sırasındaki yırtıcı davranışından korktuğunu itiraf etti. Hatta üst düzey bir yönetici, “Hepimiz onun yırtıcı biri olduğunu biliyorduk. Birçok karmaşık cinsel duruma karıştığı inkar edilemez” dedi.

Brand iddiaları yalanlıyor

Russell Brand ise bütün bu iddiaları yalanlıyor.

Kimseyle rızası olmadan birlikte olmadığını savunan Brand Instagram sayfasından yaptığı açıklamada geçtiğimiz Cuma günü ana akım medya kuruluşlarından birinden rahatsız edici bir mesaj aldığını belirterek “Bana karşı bir saldırı başlatılacağı yazılmıştı” satırlarına yer verdi.

Bu skandal iddiaların odağında olan Russell Brand 2017 yılından bu yana Laura Gallacher Brand ile evli.

Bu arada Brand'in 2010 yılında Hindistan'da evlendiği ve 14 ay sonra boşandığı ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de aslında bütün bunlardan haberdar olduğu ancak susmayı tercih ettiği ileri sürülüyor.

Brand’e tepkiler çığ gibi büyüyor

Channel 4, Brand’in yer aldığı The Great British Bake Off ve Big Brother’s Big Mouth bölümleri de dahil olmak üzere Brand ile bağlantılı tüm programları web sitesinden kaldırdı.

Netflix’e de iddiaların ortaya çıkmasıyla beraber Brand’in Re:Birth adlı özel komedisinni yayın kataloğundan kaldırılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Ünlü komedyene tepkilere YouTube da katıldı. YouTube Russell Brand’in kanalından elde ettiği gelirleri askıya aldı.

Video paylaşım ve sosyal medya sitesi, ortaya atılan ciddi iddiaların ardından Brand’in kanalını YouTube iş ortağı programında askıya aldığını, bunun da videolarıyla artık platformda para kazanılamayacağı anlamına geldiğini açıkladı.

Birçok film ve Show programında yer alan Russel Brand’in kariyer geçmişi

2004'te Big Brother'ın spin-off'u Big Brother's Big Mouth'un sunucusu olan Brand, ilk büyük rolünü St. Trinian's'da aldı.

2008'de Forgetting Sarah Marshall'da yer aldıktan sonra 2010'da Get Him to the Greek'de de ana karakterleri oynadı. 2010 yılında Despicable Me'de seslendirme yapan Brand, daha sonra Hop, Arhur ve Despicable Me 2 animasyonlarında da seslendirmeler gerçekleştirdi.

Edyada skandalların adamı olarak yer alan Brand MTV dâhil olmak üzere birçok ödül töreninde isyankar davranışlar sergiledi. 2008 yılında BBC'de yayınlanan The Russell Brand Show programını Andrew Sachs'a yaptığı şakalar yüzünden bırakmak zorunda kaldı.

Brand Prospect dergisi tarafından 2015 yılının Nisan ayında açıklanan ve yaklaşık 3000 kişi ile yaptığı dünyanın önde gelen düşünürleri anketinde dördüncü sırada yer aldı.

Brand’in dikkat çeken filmleri

Rock of Ages

Arthur

Nil'de Ölüm

Zorlu Görev

Gerçek Masallar

Aşkzede

Taciz suçlamaları gündeme düşen ünlü starlar

Oscar ödüllü birçok filmin yapımını üstlenen ünlü yapımcı Harvey Weinstein New York Times gazetesinin, yıllar boyunca sistematik olarak onlarca kadını taciz ettiğini yazmasıyla hayatı alt üst oldu.

Haberin ardından aralarında Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimlerinde olduğu 50'den fazla kadın Weinstein'i tacizle suçladı.

Weinstein ise iddiaların hepsini reddediyor. Kendi adını taşıyan Weinstein yapımcılık şirketinden de kovulmuş durumda.

Spacey, Toback, Bellamar...

Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey hakkında da skandal iddialar ortaya atıldı.

Star Trek: Discovery dizisinde rol alan aktör Anhony Rapp 14 yaşındayken Spacey'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını anlattı.

Geçtiğimiz hafta Los Angeles Times gazetesi ünlü Hollywood yönetmeni hakkında bir haber yayınlamış ve haberde 38 kadının Toback'ı cinsel tacizle suçladığı ifade edilmişti.

ABD'li reality şov yıldızı Ariane Bellamar, 'Entourage' dizisiyle ünlenen aktör Jeremy Piven hakkında bir dizi Twitter mesajı paylaşarak aktörün kendisini taciz ettiğini iddia etmişti.