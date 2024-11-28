İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'ta yaptığı konuşmada Lübnan ve Gazze'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Hizbullah'ın ateşkesi "ihlal ettiğini" ileri süren Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek Lübnan'a yönelik saldırıların sürdürülmesini istedi.

Ben-Gvir, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin yeniden işgal edilmesini ve bölgede yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında buradan gönderilmesini savundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 26 Kasım'da Lübnan'da ateşkese varılmasına ilişkin oylamada "hayır" oyu veren tek bakan olmuştu.

Ben-Gvir'in itirazına rağmen kabine tasarıyı onaylamış ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.