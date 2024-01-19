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Dünya
AA 19.01.2024 23:40

İsrailli analist: İsrail'in Gazze'de bataklığa saplandığına dair açık işaretler var

İsrailli analist Amos Harel, İsrail'in Gazze'de bataklığa saplandığı konusunda açık işaretler olduğunu söyleyerek işgal altındaki Batı Şeria'nın ise "kaynama noktasına geldiğini" belirtti.

İsrailli analist: İsrail'in Gazze'de bataklığa saplandığına dair açık işaretler var

Haaretz gazetesine İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendiren İsrailli analist Amos Harel, mevcut durum karşısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin "umursamaz" davrandığını ifade etti.

Harel, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu uzarken Netanyahu'nun hükümeti daha fazla hayale kapılıyor" başlıklı yazısıyla İsrail hükümetinin 7 Ekim sonrası politikalarını eleştirdi.

Netanyahu'nun 3 yıl önce söz verdiğinin aksine İsrail'in "en huzurlu 10 yılını" yaşamadığına dikkati çeken Harel, "Tam aksine, ülke içi ve sınırlarda güvenlik tamamen aşındı." değerlendirmesinde bulundu.

Harel, İsrail'in Hamas ve Hizbullah başta olmak üzere düşmanlarına karşı "caydırıcılığını kaybettiğini" vurgulayarak, "Filistinlilerle çatışmanın Körfez ülkeleriyle barış ve normalleşme yoluyla aşılacağı düşüncesi geri tepti." yorumunu yaptı.

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Gazze'deki durumun giderek "daha ölümcül ve tehlikeli" bir hal aldığını ifade eden Harel, "İsrail'in Gazze'de bataklığa saplandığına dair açık işaretler var ve Batı Şeria kaynama noktasına geldi. Ancak Netanyahu ve bakanları umursamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in önceliklerini değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Harel ayrıca Gazze'de tutulan İsrailli esirler için "zamanın tükendiği" uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 762 Filistinli öldürüldü, 62 bin 108 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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