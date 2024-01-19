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Dünya
İHA 19.01.2024 22:45

Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, SLIM adlı insansız uzay aracının Ay’a yumuşak iniş gerçeleştirdiğini açıkladı. Böylece Japonya, Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş yapan 5’inci ülke oldu.

Ülkeler arasındaki uzay yarışı giderek kızışırken, Japonya Ay’a uzay aracı ile yumuşak iniş yapan 5’inci ülke oldu.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Eylül ayında yörüngeye gönderdiği SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracı yerel saatle 00.20 sıralarında Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirdi.

Japonya'nın uzay aracı, Ay yörüngesine girdi
Japonya'nın uzay aracı, Ay yörüngesine girdi

JAXA tarafından düzenlenen basın toplantısında, uzay aracının Dünya ile iletişimi yeniden kurduğunu ancak, güneş panellerinin muhtemelen yanlış açıda olması nedeniyle elektrik üretemediği aktarıldı.

SLIM’in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını doğrulamak yaklaşık 1 ay sürecek

JAXA Başkanı Hitoshi Kuninaka, “SLIM şu anda sadece kendi bataryasıyla çalışıyor. Verilerinin dünyaya aktarılmasına öncelik veriyoruz” dedi.

Toplantıda ayrıca, “Ay’ın keskin nişancısı” olarak adlandırılan SLIM’in belirlenen hedefin 100 metre yakınına inmeyi başardığı aktarılırken, bu teknoloji sayesinde potansiyel bir oksijen, yakıt ve su kaynağı olarak görülen Ay kutuplarının keşfinde güçlü bir araç haline geleceği vurgulandı. SLIM’in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını doğrulamanın ise yaklaşık 1 ay süreceği belirtildi.

Eylül'de yörüngeye gönderilmişti

JAXA, SLIM adlı insansız uzay aracı ile XRISM adlı astronomik gözlem uydusunu geçtiğimiz Eylül ayında H2A roketi ile yörüngeye göndermişti.

JAXA'dan yapılan açıklamada, üzerindeki görüntüleme teknolojileri sayesinde Ay kraterlerinin şekli gibi topografik bilgileri toplayacağı belirtilen SLIM'in, 3-4 ay içinde Ay yörüngesine ulaşacağı, 4-6 ay içinde ise Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı belirtilmişti.

XRISM görüntüleme uydusunun ise yıldızlar ve galaksilerden detaylı görüntüler elde etmeyi hedeflediği belirtilmişti. Toplanacak verilerin 2025 yılına kadar insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan ABD liderliğindeki Artemis projesinde kullanılacağı açıklanmıştı.

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