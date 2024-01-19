Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2024 19:20

İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarında kentteki camilerin yıkılması nedeniyle cuma namazını sığındıkları okulda kıldı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla şu ana kadar 23 bini aşkın insanı öldüren İsrail, binlerce yıllık tarihi yapıları da yıkarak Filistinlileri köksüzleştirmeye çalışıyor.

Gazze’deki Filistinliler, İsrail saldırılarında kentteki camilerin yıkılması nedeniyle cuma namazını sığındıkları Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı Faluca okulunda kıldı.

 İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 762 Filistinli öldürüldü, 62 bin 108 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Washington’da doğal gaz patlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:10
İstanbul Valiliği fırtınaya karşı uyardı
19:58
BM: Batı Şeria'da şiddet en üst düzeye ulaştı
20:04
3 bölge için fırtına uyarısı
19:37
Murat Kurum: Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız
19:27
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 3 işçi yaralandı
19:14
Deprem bölgesindeki çalışmalar 110 bin 450 çalışanla sürüyor
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
FOTO FOKUS
İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı
İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ