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Dünya
DHA 19.01.2024 18:30

Washington’da doğal gaz patlaması

ABD'nin başkenti Washington’da bir binada, doğal gaz sızıntısının ardından patlama meydana geldi.

Washington’da dün meydana gelen olayda, bir binadaki gaz sızıntısına müdahale eden itfaiye ekibi, binayı ve yan binaları tahliye etti.

Tahliyenin ardından yaklaşık 15 dakika sonra binada patlama meydana geldi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada “İlk gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayatlar kurtarıldı” denildi.

Yerel medya patlamanın etkisiyle çevre binaların hasar aldığı, patlama esnasında bir enkaz parçanın çarpması sonucu bir kişinin hafif yaralandığı açıklandı.

İtfaiye şefi Ryan Bolton, ilk geldiklerinde gaz sızıntısının çok yoğun olduğunu, binanın dışından bile kokusunun alındığını belirtti. 

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