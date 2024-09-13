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Dünya
AA 13.09.2024 12:23

İsrail'in Suriye'de Hizbullah'a ait füze üretim tesisine baskın düzenlediği öne sürüldü

ABD basını, 9 Eylül'de Suriye'nin Lübnan sınırı yakınlarında 18 kişinin öldürüldüğü saldırıda İsrail askerlerin Hizbullah'a ait hassas güdümlü füze üretim tesisine de baskın düzenlediğini iddia etti.

İsrail'in Suriye'de Hizbullah'a ait füze üretim tesisine baskın düzenlediği öne sürüldü
[Fotograf: AA]

The New York Times gazetesinin, adı açıklanmayan ABD'li ve Batılı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin Suriye topraklarında saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Hizbullah'a ait silah tesisi alanından bilgi toplamak için İsrail komando güçlerinin kullanıldığı iddia edilirken askerlerin helikopterler aracılığıyla bir füze tesisine düzenledikleri baskında teçhizatı ele geçirdiği kaydedildi.

İsrail tarafından konuya ilişkin açıklama gelmezken ABD'li bir yetkili, Tel Aviv'in saldırı öncesi ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla dahil, ABD'li üst düzey yetkilileri bilgilendirdiğini söyledi.

Baskın, İsrail ordu yetkililerinin, Kurilla'ya İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığında Lübnan'a yönelik operasyon planlarını anlatmasının ardından geldi.

Batılı yetkililerden biri de İsrail'in tesise birçok kez hava saldırısı düzenlediğini ancak tesisin içindeki gizli bölmelere ulaşamadığını vurguladı.

Askerleri gönderme kararının hava saldırılarının "başarısızlığının" ardından geldiğini belirten yetkili, kararın, füze tesisinin tamamen etkisiz hale getirildiğinden emin olmak için alındığını öne sürdü.

Hizbullah'a hassas güdümlü füzeler üretildiği iddiası

Eski bir üst düzey İsrailli yetkili, Tel Aviv'in Suriye'de iç savaş başlamadan önce kimyasal silahların geliştirildiği iddia edilen bu tesisi uzun zamandır hedef aldığını dile getirdi.

İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın bu tesisi Suriye'de açmasının nedeninin ise Suriye'nin saldırıya uğrama ihtimalinin Lübnan'a kıyasla daha düşük olmasıyla ilişkilendirdi.

Tesiste Hizbullah için hassas güdümlü füzeler üretildiği öne sürüldü.

Bazı İsrailli yetkililerin, Hizbullah'ın Suriye'de üretilen füzeleri İsrail'e karşı kullanmasından endişe duyduğu da belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana Hizbullah ile İsrail arasında sınır hattında yoğun çatışmalar devam ediyor.

Helikopterlerle tesise girdiler

ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsünün Suriye, Terörizme Karşı Koyma ve Aşırılıkçılık Programı Direktörü Kıdemli Uzman Charles Lister, İsrail'in 9 Eylül'de Mısyaf'daki hava savunma alanı dahil, birçok bölgeye saldırdığını belirtti.

İkinci bir hava saldırısının yer altı tünellerinin bağlandığı bir binayı hedef aldığını söyleyen Lister, İsrail askerlerinin helikopterlerle Suriye hava sahasına girerek saldırının üçüncü evresinde tesise girdiğini aktardı.

Lister, askerlerin tesise ilerlediği sırada İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Suriye güçlerine saldırdığını dile getirdi.

İsrail en yoğun saldırılarından biriydi 

9 Eylül'de İsrail savaş uçakları, Hama ilinde İran destekli grupların roket ve dron geliştirme tesislerinin bulunduğu Mısyaf ilçesine yönelik saldırıda 15 askeri noktayı hedef almıştı.

Bu saldırı, İsrail'in Suriye'de bir günde düzenlediği en yoğun saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, bu saldırıda 18 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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