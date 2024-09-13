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Dünya
AA 13.09.2024 11:36

ABD, Pakistan'ın balistik füze programı kapsamında 5 kuruluş ile bir kişiye yaptırım uyguladı

ABD, Pakistan'ın balistik füze programına ürün tedarik ettikleri gerekçesiyle Çin ve Pakistan menşeli 5 kuruluş ile bir Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD, Pakistan'ın balistik füze programı kapsamında 5 kuruluş ile bir kişiye yaptırım uyguladı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Washington yönetimi, Pakistan'ın balistik füze programına karşı yaptırım uygulamaya devam ediyor.

ABD'nin yaptırım kararında Pakistan'ın uzun menzilli balistik füzelerinin geliştirilmesi ve üretiminde yer aldığını değerlendirdiği Pakistan Ulusal Kalkınma Kurumu (NDC) yer alıyor.

NDC'nin, Şahin-3 ve Ebabil dahil olmak üzere büyük çaplı roket motorlarının test edilmesi için ekipman sağladığı bildirildi.

Çinli kuruluşlara da yaptırım

ABD, ayrıca üç Çin menşeli kuruluşa ve bir Çin vatandaşına uyguladığı yaptırımlara başka bir Pakistan merkezli kuruluşu da dahil etti.

Çin merkezli firmaların arasında "Hubei Huachangda Intelligent Equipment Company", "Universal Enterprise Limited" ve "Xi'an Longde Technology Development Company Limited"'in yer aldığı, yaptırım uygulanan Çinlinin ise Luo Dongmei olduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınan diğer Pakistan merkezli kuruluşun ise "Innovative Equipment" olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, nisan ayında da Pakistan'ın balistik füze programında kullanılan malzemeleri tedarik ettikleri gerekçesiyle Belarus ve Çin menşeli 4 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.

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