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Dünya
AA 19.01.2024 00:22

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 151'e çıktı

İsrail'in 3 aydan uzun süredir hava ve kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı sayısının 151'e çıktığı duyuruldu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 151'e çıktı

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde UNRWA bünyesindeki 22 sağlık merkezinden 6'sının faaliyet gösterdiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen UNRWA çalışanlarının sayısının 151'e ulaştığı ifade edildi.

UNRWA'nın bünyesindeki sağlık merkezleri için BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) aşı temin ettiği, alınan 8 farklı çeşit aşıyla, yeniden aşı yapılmaya başlandığı kaydedildi.

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