Fransa'da "İsrail'i soykırımla suçlamak ahlaki eşiği aşmaktır" diyen Dışişleri Bakanı'na tepki

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya hesabından, "Gazze’de klasik bir sabah" ifadesiyle, çoğunluğu kadın ve çocuk, öldürülen sivillerin kefenlere sarılı olduğu görüntüleri paylaştı.

Fransa'nın, sessizliği ve İsrailli savaş suçlularını kınamayı reddetmesiyle sivil ölümlerini desteklediğini belirten Portes, Dışişleri Bakanı Sejourne'nin İsrail'in soykırımla suçlanamayacağı yönündeki sözlerine de "Evet, bu bir soykırım" ifadesiyle tepki gösterdi.

Bir diğer LFI milletvekili Daniele Obono ise X hesabından, "(İsrail) ahlaki ve yasal eşiği geçtiği bir soykırım yapıyor. Bu hukukun ve ahlakın ötesinde. 5 binden fazlası çocuk 24 bin kişiyi katletti. Bu ahlaki mi?" paylaşımında bulundu.

Mülteci Kampları Gözlemevi Başkanı ve Kurucusu Filistin asıllı Rima Hassan, "İsrail'in kasıtlı soykırım niyetinde" olduğunun Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava ile yasal bir zemine taşındığını ve bu davanın yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve onlarca devlet tarafından desteklendiğini belirterek, Sejourne'nin bu soykırımı inkarının "sömürgeci kibirle" açıklanabileceği yorumunu yaptı.

Dün Fransa Ulusal Meclisinde hükümete yönelik soru faslında, milletvekili Obono, Fransa'nın, UAD'da İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını desteklemesini, ayrıca İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istemişti.

Sejourne ise buna karşılık “Kelimelerin bir anlamı var. Yahudi devletini soykırımla suçlamak ahlaki bir eşiği aşmaktır. Soykırım kelimesi, siyasi amaçlar için kullanılamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın Gazze konusunda "dengeli" bir politika izlediğini savunan Sejourne konuşması sırasında gaf yaparak, hükümetin Gazze'ye yönelik tutumunun "Filistinlilerin acılarının garanti altına alınmasına izin vermek için" olduğunu söylemişti.