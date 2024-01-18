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Dünya
AA 18.01.2024 21:18

Ölen İsrailli askerin annesi, oğlunun hükümeti eleştiren mezar taşının kaldırılmasına tepki gösterdi

Gazze'de ölen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi, Savunma Bakanlığını oğlunun mezarına konulan ve hükümeti suçlayan mezar taşını kaldırmakla suçladı.

Ölen İsrailli askerin annesi, oğlunun hükümeti eleştiren mezar taşının kaldırılmasına tepki gösterdi
[Fotograf: İHA]

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de öldüğü açıklanan ancak ailesinin ölümünden İsrail ordusunu sorumlu tuttuğu İsrailli esir askerin annesi, oğlunun mezarına konulan ve hükümeti suçlayan mezar taşının Savunma Bakanlığı tarafından kaldırıldığını açıkladı.

Sherman'ın annesi Maya, "Başarısız hükümet tarafından Gazze'de kaçırıldı, terk edildi ve kurban edildi" yazan taşın Savunma Bakanlığı çalışanı tarafından kaldırıldığını söyledi.

Taşın kaldırılması üzerine anne Maya, oğlunun mezarına, "Terk edilmeniz, vahşice kaçırılmanız, çok sevdiğiniz İsrail Devleti'nin tarihindeki en büyük başarısızlığın ardından siyasi kazanç uğruna feda edilmeniz nedeniyle af diliyorum" ifadelerini içeren yeni bir taş koyduğu belirtildi.

İsrailli esir asker Sherman’ın cesedi, 14 Aralık 2023'te Cibaliye’deki bir Hamas tünelinden İsrail ordusunca çıkarılmıştı.

Anne Maya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında İsrail ordusunu oğlunu öldürmekle suçlamıştı.

Oğlunun "kahrolası" hükümet ile İsrail ordusu üst düzey yetkililerinin cezaya konu bir ihmalkarlığı nedeniyle kaçırıldığını belirten anne Maya, "Kazayla vurulma yok, rapor yok ancak kasıtlı cinayet ve zehirli gazlarla bombardıman var" ifadesini kullanmıştı.

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