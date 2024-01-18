ABD'den Ay'a iniş için gönderilen uzay aracı başarısız oldu

Astrobotic'in internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Peregrine'in Dünya atmosferine yeniden giriş yaparken "yanarak imha olacak şekilde" yönlendirildiği bildirildi.

Şirketin mühendisleri, uzay aracında yaşanan teknik arıza sonucu oksitleyici kaybı nedeniyle "ay yüzeyine güvenli bir inişin asla denenemeyeceği"ni belirtti.

Astrobotic yetkilileri, Peregrine'in, uzayda amaçsızca dolaşmasına ve çarpışma tehlikesi oluşturmasına izin vermek yerine, planlı şekilde imha edilmesine karar verildiği, atmosfere doğru ilerleyen aracın dünyaya yaklaşık 223 bin kilometre uzaklıkta olduğu bilgisini paylaştı.

Uzay aracının bugün ilerleyen saatlerde, Pasifik Okyanusu'nun güney bölgesinden güvenli bir giriş yapacak şekilde yönlendirildiği kaydedildi.

Peregrine ay yüzeyine başarılı bir iniş yapabilseydi, son 50 sene içinde bunu gerçekleştirebilen ilk Amerikan misyonu ve bu başarıya ulaşan ilk özel girişim olacaktı.

Peregrine uzay aracında, fırlatıldıktan kısa süre sonra, güneş panellerini sabit şekilde Güneş'e doğrultmasını engelleyen bir "anormallik" meydana geldiği ve Astrobotic mühendislerinin sorunu gidermeye çalıştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Yolculuğun 46 gün sürmesi öngörülüyordu

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi "United Launch Alliance (ULA)" tarafından geliştirilen "Peregrine" isimli Ay'a iniş aracını taşıyan "Vulcan Centaur" roketi, 8 Ocak'ta Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarılı şekilde fırlatılmıştı.

"Peregrine"in yaklaşık 46 gün sürmesi öngörülen yolculuğunun ardından Ay'a iniş yapacağı ve 10 gün boyunca da Ay'ın dış atmosferini, iniş alanındaki toprağı ve yakıt olarak kullanılma ihtimali olan kaynakları inceleyeceği aktarılmıştı.

CLPS

"Artemis Programı" çerçevesinde yapılacak mürettebatlı yolculukların yanı sıra NASA'nın, Ay'ın robotlar yardımıyla keşfi için de kapsamlı planları bulunuyor.

NASA, 2024'te, ana amaçlarından biri Ay'daki kaynakları yakıt olarak kullanma olanaklarını araştırmak olan "CLPS Programı" kapsamında Ay'a araçlar gönderecek.