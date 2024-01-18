Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2024 22:51

Ax-3 ekibi Dragon kapsülüne yerleşti

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak SpaceX'in Dragon kapsülüne yerleşti.

Ax-3 ekibi Dragon kapsülüne yerleşti

SpaceX, aralarında Gezeravcı'nın da olduğu Ax-3 ekibinin uzay yolculuğunu yapacakları kapsüle ulaştıkları anları sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

SpaceX tarafından Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı” denildi.

Paylaşımda, fırlatmanın yapılacağı alana araçla özel astronot kıyafetleri içinde geldikleri görülen Ax-3 mürettebatının, ISS'ye gidecekleri SpaceX'in Falcon 9 roketinin yanında heyecanlı oldukları gözlendi.

Ardından Falcon 9 roketinin uzaya taşıyacağı Dragon kapsülüne girişleri ekrana yansıyan ekibin, kapsüle yerleşip son kontrolleri yaptıkları bilgisi SpaceX'in X'te devam eden canlı yayınında paylaşıldı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.

 


ETİKETLER
Son Dakika SpaceX
Sıradaki Haber
Fransa'da "İsrail'i soykırımla suçlamak ahlaki eşiği aşmaktır" diyen Dışişleri Bakanı'na tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
00:35
Bakan Kacır: Tüm deneyler bilimsel literatüre büyük katkıda bulunacak
00:30
İrlanda, Netanyahu'yu Gazze'ye saldırıları uzatmaya çalıştığı için eleştirdi
00:23
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 151'e çıktı
00:31
Türkiye'nin gözü gökyüzünde
00:34
Uçuşa dakikalar kaldı
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Son derece mutlu, onurlu ve ayrıcalıklıyım
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Son derece mutlu, onurlu ve ayrıcalıklıyım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ