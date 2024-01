Ax-3 ekibi Dragon kapsülüne yerleşti

SpaceX, aralarında Gezeravcı'nın da olduğu Ax-3 ekibinin uzay yolculuğunu yapacakları kapsüle ulaştıkları anları sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

SpaceX tarafından Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı” denildi.

Paylaşımda, fırlatmanın yapılacağı alana araçla özel astronot kıyafetleri içinde geldikleri görülen Ax-3 mürettebatının, ISS'ye gidecekleri SpaceX'in Falcon 9 roketinin yanında heyecanlı oldukları gözlendi.

Ardından Falcon 9 roketinin uzaya taşıyacağı Dragon kapsülüne girişleri ekrana yansıyan ekibin, kapsüle yerleşip son kontrolleri yaptıkları bilgisi SpaceX'in X'te devam eden canlı yayınında paylaşıldı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.

Watch Falcon 9 launch Dragon and Ax-3 to the @space_station https://t.co/XDQBOfFq2N