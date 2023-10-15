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Dünya
AA 15.10.2023 17:02

İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi hizmet vermeyi sürdürecek

Ürdün, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi hizmet vermeyi sürdürecek

Ürdün Başbakanlığının X sosyal medya platformunda, Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne'nin Bakanlar Kurulu'nda konuya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Hasavne, "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesi hizmet vermeye devam edecek. Hastane ayakta kalacak ve Ürdün'ün (Filistinli) kardeşlerimize olan bağlılığına tanıklık edecek." ifadelerini kullandı.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de dün yayımlanan haberde, İsrail saldırılarında hasar gören Ürdün sahra hastanesinin, İsrail'in çevresindeki bölgeleri bombalaması ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldığı kaydedilmişti.

Ürdün ordusuna bağlı olarak 2009 yılında kurulan Ürdün sahra hastanesi, günde 1000 ila 1200 kişiye ücretsiz hizmet sunuyor.

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