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Dünya
AA 15.10.2023 16:29

BAE'de Gazze Şeridi'ne destek kampanyası başlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kampanyası başlattı.

BAE'de Gazze Şeridi'ne destek kampanyası başlatıldı
[Fotograf: AA]

BAE Kızılayı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri desteklemek için ülkede yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından etkilenenlere "bir banka hesabı veya kısa mesaj yoluyla bağış yapılması" çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilmek için yardım malzemelerinin paketlendiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Eğitim Bakanlığı himayesinde ülkedeki bazı okullarda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında Filistinlilerin direnişini belgeleyen fotoğrafların yer aldığı sergiler düzenlendi.

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