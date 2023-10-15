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Dünya
AA 15.10.2023 16:54

Sisi: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşmede, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." dedi

Sisi: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü
[Fotograf: Reuters]

Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere işaret eden Sisi, "Filistin sorununun çözümündeki gecikme daha fazla mağduriyete yol açıyor." diye konuştu.

Filistin sorununun çözümüne yönelik bir ufkun olmayışının bölgede öfkenin artmasına neden olduğunu ifade eden Sisi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Sisi ayrıca, "Gazze'deki durumun kontrol altına alınabilmesini ve çatışmaya başka tarafların müdahil olmamasını umduğunu" belirterek, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." dedi.

ABD Dışişleri Blinken, aralarında İsrail, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın da bulunduğu bölge ziyareti kapsamında bugün başkent Kahire’ye gelmişti.

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