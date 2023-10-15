Sisi: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü

Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere işaret eden Sisi, "Filistin sorununun çözümündeki gecikme daha fazla mağduriyete yol açıyor." diye konuştu.

Filistin sorununun çözümüne yönelik bir ufkun olmayışının bölgede öfkenin artmasına neden olduğunu ifade eden Sisi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Sisi ayrıca, "Gazze'deki durumun kontrol altına alınabilmesini ve çatışmaya başka tarafların müdahil olmamasını umduğunu" belirterek, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." dedi.

ABD Dışişleri Blinken, aralarında İsrail, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın da bulunduğu bölge ziyareti kapsamında bugün başkent Kahire’ye gelmişti.