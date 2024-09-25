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Dünya
AA 25.09.2024 20:56

İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da göç edenlerin sayısı 150 bini aştı

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, İsrail’in 3 gündür sürdürdüğü hava saldırılarından kaçanların sayısının 150 bini aştığını ve bunların yaklaşık 53 bininin sığınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.

İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da göç edenlerin sayısı 150 bini aştı

Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Yasin, başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bugüne kadar toplam 1247 kişinin öldüğünü ve 5 bin 278 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ordusunun güney ve doğu bölgeleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde devam eden hava saldırıları sebebiyle göç edenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Yasin, ülkedeki sığınma merkezlerinin 360’a ulaştığını kaydetti.

Hava saldırılarının yoğun olduğu bölgelerden göç edenlerin sayısının 150 bini aştığını anlatan Yasin, bunların yaklaşık yüzde 30’una tekabül eden 52 bin 900 kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bilgisini verdi.

İsrail ordusunun yoğun hava saldırılarının ilk 72 saatinde evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 150 bini bulduğunu dile getiren Yasin, göç edenlerin temel ihtiyaçlarının temini için dost ve kardeş ülkelerle koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etmişti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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