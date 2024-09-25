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Dünya
AA 25.09.2024 18:02

BM Raportörü: Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze'de kış mevsimi öncesinde 1 milyon kişinin acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BM Raportörü: Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
[Fotograf: AA]

Rajagopal, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki ihtiyaçlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de 1 milyon kişi kış öncesi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Rajagopal, bu konuda acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

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