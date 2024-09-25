Dünya
AA
25.09.2024 18:02
BM Raportörü: Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze'de kış mevsimi öncesinde 1 milyon kişinin acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.
[Fotograf: AA]
Rajagopal, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki ihtiyaçlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
"Gazze'de 1 milyon kişi kış öncesi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Rajagopal, bu konuda acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.