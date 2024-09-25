BM Raportörü: Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor

Rajagopal, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki ihtiyaçlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de 1 milyon kişi kış öncesi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Rajagopal, bu konuda acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.