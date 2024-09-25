Gazze'deki Filistin hükümeti, katil İsrail'in konteynerle gönderdiği 88 cenazeyi iade ediyor

İsrail tarafından gün içerisinde konteynerle gönderilen 88 ceset İsrail'e iadesi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nden ayrıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada, cansız bedenlerin, Filistin ya da uluslararası herhangi bir yetkiliyle koordinasyon kurulmaksızın, tam bir küstahlık ve büyüklenmenin yanı sıra ölüye karşı saygısız ve insanlık dışı bir tavırla konteynerle gönderildiğini söyledi.

Sevabite, Gazze'deki Filistin hükümetinin teşhis edilebilmeleri için tüm cesetlerle ilgili veri ve bilgiler verilene kadar cansız bedenleri İsrail tarafına iade etme kararı aldığını dile getirdi.

Uluslararası hukuku ihlal eden bu menfur suçu kınadıklarını kaydeden Sevabite, İsrail'in cesetlere karşı bu tür insanlık dışı eylemleri ilk kez gerçekleştirmediğini ifade etti.

Sevabite, "bu suçun sorumluluğunun tamamının İsrail'e ait olduğunu; ABD yönetiminin de bu tür ihlaller için İsrail'e yeşil ışık yaktığını" belirtti.

Uluslararası toplumun yanı sıra Kızılhaç gibi Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası ve BM'ye bağlı örgütlere bu olanlar karşısında sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunan Sevabite, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'den "Gazze Şeridi'ne gönderilen Filistinli cesetlerin kimlikleri ve ayrıntılı bilgilerinin açıklanması konusunda İsrail'in teşvik edilmesini" istedi.

Sevabite, dünyaya "Filistinlilere yönelik soykırım suçlarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısını yineledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdiğini; Tel Aviv'in İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri gibi hiçbir bilgiyi vermediği belirtilmişti.

Yakınları tarafından teşhis edilebilmeleri için tüm bilgiler verilene kadar cenazelerin teslim işlemlerinin durdurulduğu kaydedilmişti.