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Dünya
AA 25.09.2024 18:22

Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti

Google, bulut bilişim sektöründe rekabete aykırı uygulamaları gerekçesiyle Microsoft'u Avrupa Birliği Komisyonu'na şikayet etti.

Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti

Google, dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft'un Windows sunucusu gibi yazılımlardaki hakim pazar konumunu, müşterileri Microsoft bulut platformu Azure'a bağlamak için kullandığını savunuyor.

Google'a göre, milyarlarca dolarlık bulut bilişim sektöründe Microsoft'un rekabete aykırı davranışı kısıtlayıcı lisans koşulları ve ayrımcı fiyatlandırma yoluyla gerçekleştiriliyor.

Şikayette, Microsoft’un adil rekabete izin vermek yerine, Windows sunucudaki pazar gücünü rakip bulut sağlayıcılarını seçen müşterileri cezalandırmak için kullandığı belirtildi.

Microsoft, kısa sürede bulut bilişim sektöründe güçlü bir büyüme kaydederken, Google ise bu sektörde analistlerin beklentilerini karşılayamadı.

Şikayetin, Google tarafından AB Komisyonu'na yapılan ilk şikayet olması da dikkati çekti.

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