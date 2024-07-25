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Dünya
AA 25.07.2024 14:26

İsrail'in saldırdığı Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 39 bin 175'e çıktı.

İsrail'in saldırdığı Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 293 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 146 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 175'e, yaralananların sayısının da 90 bin 403'e yükseldiği duyuruldu.

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Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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